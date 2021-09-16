Стокгольм, 16 сентября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Швеции начнут вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет, объявил 16 сентября на пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

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По его словам, сделать прививку можно будет уже этой осенью.

«Это снизит риски тяжелого течения болезни и пропусков школьных занятий», — заявил Лёвен.

Ранее вакцинацию от коронавируса детей с 12 лет разрешили в Германии, Франции, Испании, Италии и Португалии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции отчитались о вакцинации одной дозой препарата 80% населения страны в возрасте старше 16 лет.