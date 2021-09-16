Бишкек, 16 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Китайские власти готовы выделить киргизскому правительству 650 млн юаней (7,3 млрд рублей) на поддержку социально-экономического развития страны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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По его словам, правительство КНР также намерено дополнительно предоставить министерству здравоохранения Киргизии еще один миллион доз китайских вакцин от коронавируса и медицинские принадлежности.

Также глава китайского внешнеполитического ведомства и киргизский президент обсудили вопросы, касающиеся участия китайских компаний в реализации проектов по строительству автомобильных дорог и расширению ирригационных сетей в Киргизии.

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