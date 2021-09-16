Берлин, 16 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Госпитализированный с COVID-19 в Германии российский режиссёр Андрей Звягинцев введён врачами в искусственную кому, передаёт 16 сентября НТВ.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». реж Андрей Звягинцев. 2017. Россия Отчаянье

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Его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). У режиссура было диагностировано 92%-ное поражение лёгкий.

Отмечается, что сейчас деятелю культуры лучше, поэтому его уже отключили от всех систем жизнеобеспечения, скоро он будет выведен из комы. Реабилитацию Звягинцев будет проходить в Германии.