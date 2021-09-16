Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. При выборе того, в каком порядке следует вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и от «традиционного» гриппа, следует сделать выбор в пользу первого. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, сообщает пресс-служба СПбГУ.

NIAID Прививка от гриппа

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«Мы только вошли в эпидемический сезон гриппа, чаще всего грипп массово приходит в декабре. Поэтому тем, кто еще не привился от COVID-19, надо отдать предпочтение вакцине против коронавирусной инфекции, а чуть позже привиться от гриппа», — сказал Лиознов.

Согласно действующей сейчас инструкции, между двумя прививками следует сделать месячный перерыв. Однако в ближайшее время, по словам специалиста, может быть рассмотрен вопрос, можно ли вводить одновременно обе вакцины.

«Скорее всего, он будет решен положительно, потому что теоретических противопоказаний к этому нет», — сказал Лиознов.

Он настаивает на необходимости прививаться от гриппа, несмотря на то, что с приходом ковида грипп стал фиксироваться намного реже. Причина в опасности сочетанной инфекции.

«Есть два возбудителя, два инфекционных процесса, один может утяжелять другой. Есть исследование британских ученых. Они выяснили, что у людей, у которых была сочетанная инфекция (COVID-19 и грипп), были наихудшие показатели и высокая летальность. Они погибали в 2,3 раза чаще, чем больные только с COVID. Учитывая это, важно сократить риски с помощью вакцинации», — пояснил директор НИИ гриппа.