Нижний Новгород, 16 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Жителя Нижегородской области, который станет миллионным участником кампании по вакцинации от коронавируса, ожидает сюрприз от регионального министерства здравоохранения.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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В минздраве отмечают, что таковой объявится в ближайшие дни, поскольку прививку от COVID-19 получили уже 989 тысяч нижегородцев.

В министерстве пообещали, что встреча с миллионным участником «будет очень необычной», но подробности предстоящего сюрприза озвучивать не стали.