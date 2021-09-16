Сычуань, Китай, 16 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. До 100 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, сообщает 16 сентября Синьхуа.

Russian.news.cn Землетрясение в Китае

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На данный момент по-прежнему известно о трёх погибших и 70 тысячах эвакуированных. Более 1,4 тыс. зданий разрушено, более 6,4 тыс. получили серьёзные повреждения.

К настоящему времени удалось освободить участки дорог, которые были завалены обломками зданий. Землетрясение магнитудой 6,0 в Сычуани произошло утром 16 сентября.