Москва, 16 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Эксперты Минздрава и Депздрава Москвы примут участие в неделе ментального здоровья в популярном сервисе для создания и просмотра видео TikTok. Кампания призвана обратить внимание на проблему ментального здоровья и проинформировать о существующих методах сохранения психологического благополучия. Также к неделе ментального здоровья присоединились специалисты программы Травли NET и благотворительного фонда «Твоя территория».

Сервис TikTok

«В TikTok заботятся о комфорте каждого члена сообщества и всегда ищут новые способы обеспечить их благополучие, а также предоставить полезные информационные ресурсы», — сообщает пресс-служба платформы.

Во время прямых эфиров в TikTok сотрудники Минздрава и департамента здравоохранения Москвы расскажут пользователям о том, как правильно заботиться о своем ментальном здоровье и как справиться с расстройствами пищевого поведения. Трансляции будут проходить в аккаунте «Безопасный TikTok» до 17 сентября включительно.

Среди экспертов — ведущий научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ ПН им В.М.Бехтерева Минздрава РФ Всеволод Розанов, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева Депздрава Москвы Никита Чернов, психолог, координатор по развитию программ «Твоя территория» Виктория Семенова, президент АНО БО «Журавлик» Ольга Журавская, заведующая диспансерным отделением Белгородской областной клинической психоневрологической больницы Виктория Руженкова.

Кроме того, TikTok анонсировал новое руководство по обеспечению благополучия пользователей. Оно включит в себя советы, которые помогут членам сообщества с ответственностью подойти к помощи тем, кто испытывает проблемы, и станет доступно в русскоязычном Центре безопасности уже в октябре.