Москва, , 17:22 — REGNUM Задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти нужно срочно освободить, а его дело не переводить в плоскость политики, сообщила 16 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Жан Гранвиль. Пословицы. Волки не едят друг друга (Ворон ворону глаз не выклюет). 1845

Отметив, что Франчетти должен быть как можно скорее освобождён, причём Москве Прага должна дать все разъяснения об основаниях, на которых его преследовали, Захарова добавила:

«Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей ».

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