Москва, 16 сентября 2021, 17:22 — REGNUM Задержанного в Праге гражданина РФ Александра Франчетти нужно срочно освободить, а его дело не переводить в плоскость политики, сообщила 16 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметив, что Франчетти должен быть как можно скорее освобождён, причём Москве Прага должна дать все разъяснения об основаниях, на которых его преследовали, Захарова добавила:
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