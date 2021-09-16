Москва, 16 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Более пяти тысяч фейков по поводу начинающихся в России выборов зафиксировано в различных источниках, сообщил 16 сентября журналистам глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате страны Александр Малькевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Он отметил, что лавина фейков обрушилась на Санкт-Петербург, но не только: эта тенденция прослеживается по всем регионам.

Малькевич «За последние два дня добавилась тысяча фейков о выборах. Теперь их число перевалило за пять тысяч».

Он пообещал общественности ознакомить её с «самыми дикими фейками» о предстоящих выборах. Топ-15 этих сообщений будет представлен 18 сентября на брифинге ситуационного центра ОП России по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан. Малькевич добавил, что ОП получает данные об иностранном вмешательстве в избирательный процесс.