Таллин, 16 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. «Бесконечно далеким» назвала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом доклад по России, принятый ее коллегами 16 сентября нынешнего года. Аргументы Яны Тоом против доклада опубликованы на сайте европарламентария в интернете. Сама политик голосовал против доклада.

ИА REGNUM ЕС

«Этот рапорт мне бесконечно далек», — отметила европарламентарий и перечислила рекомендации составителей доклада странам Евросоюза: прекратить покупать у России нефть и газ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить газопровод «Северный поток — 2», вести с Кремлем только условный, избирательный диалог, публиковать обращения к российскому народу, поддержать создание независимого телевидения, если выборы в Госдуму признают незаконными, то следует исключить Россию из ПАСЕ.

«Первая резолюция (по России — прим. ИА REGNUM) была принята в июле 2014 года, сегодня — сентябрь 2021-го. Ничего не меняется к лучшему, только к худшему. Для меня это признак того, что мы на самом деле не знаем, что делать», — считает Яна Тоом.

Она осудила тех политиков Евросоюза, кто требует остановить диалог с российскими властями: «Когда Меркель, Макрон выходят с предложением говорить с Россией, мы кричим: нет, не надо! Между тем я бы Меркель послушала, потому что она знает лучше других европейских лидеров, что происходит со страной, когда ее подвергают такому бойкоту».

Яна Тоом отметила также: «Мне кажется, что в любой деятельности, в том числе в политике, если мы ставим какие-то цели, предпринимаем какие-то действия, должен быть набор критериев, по которому мы оцениваем результативность своих действий. В данном случае ничего этого близко нет».

Европарламентарий указала также на двуличие европейских политиков: «Мы сидим на своем высоком холме и читаем им лекции о том, как нужно демократически управлять своей страной. При этом, когда в Каталонии бьют людей дубинками, мы молчим в тряпочку — потому, что это проблема нашей страны-члена. Эти двойные стандарты, естественно, видны, и это не вызывает доверия, вот в чем проблема».