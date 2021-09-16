Рига, 16 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Со среды, 15 сентября, в Латвии по железной дороге ходят поезда со специальным вагоном, в котором пассажиры с ковид-сертификатами могут ездить без масок. Об этом LETA сообщил начальник отдела корпоративных отношений Pasazieru vilciens Эгил Крутов.

Bilden tagen av Fredrik Tellerup Вагон купе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Так, специальные вагоны отправляются ежедневно по маршруту номер 704 Рига (16:31 — время местное, совпадает с московским) — Краслава (19:48) и по маршруту номер 703 Краслава (5:48) — Рига (9:00), а также по выходным дням в поезде номер 702 Рига (11:31) — Резекне II (14:15) и в поезде номер 701 Резекне II (15:17) — Рига (18:00).

В таких вагонах пассажиры и кондукторы смогут не использовать маски, а также не должно соблюдаться установленное количество пассажиров, которое в других вагонах составляет 85% вместимости.

«Мы будем организовывать эти поездки в пилотном режиме до конца сентября, когда оценим их полезность и примем решение об их дальнейшей организации», — пояснил Крутов.

В то же время он признал, что специальный вагон не оборудован санузлом, поэтому его пассажирам потребуются медицинские маски для посещения туалета в соседнем вагоне.