Москва, 16 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Декларацию Европарламента по выборам в России не следует воспринимать слишком серьёзно. Об этом 16 сентября заявил депутат Европарламента (2004−2019 гг) от Чехии Йиржи Машталка на телеканале «Россия 24».

Connect Euranet Здание Европарламента

«Европарламент и во времена, когда я был парламентарием, голосовал за разные резолюции, которые не имели никакого значения. Это просто декларация. Перед выборами ну что-то надо было сказать», — заявила Машталка.

«Обозначаем, какая всё равно будет наша позиция. Даже если бы прошли у вас выборы алмазно чисто, всё равно будет такая резолюция. Такие времена», — указал он.

Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».