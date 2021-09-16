Москва, 16 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о его желании проехать по Красной площади на танке являются мечтами маленького мальчика о поездках на бронетехнике, сообщила 16 сентября в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это мечта маленького мальчика, который всегда мечтал покататься на танке», — сказала Захарова.

«Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату и даже по площади Смоленской», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова заметила журналистам, что серьёзно обсуждать украинские военные заявления бессмысленно.