Рига, 16 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Ежегодно фиксируется до 40 случаев, когда находящиеся за границей жители Латвии лишаются своих детей. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV7.

Aquiporaccidente.com Ювенальная юстиция

Чаще всего детей из семей латвийцев изымают в Великобритании, Ирландии, Германии и Норвегии. Строгие правила поведения родителей, высокие требования к уровню благополучия и обязанность сообщать о нарушениях. Вот причины, по которым за границей детей социальные службы изымают из латвийских семей.

«Чаще всего причиной вмешательства социальной службы являются разборки между родителями в присутствии ребёнка. И часто в алкогольном опьянении. И второй момент — это когда оставляют ребенка одного, выбегая в магазин или аптеку. Это тоже табу», — рассказала директор Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Латвии Байба Зиемеле.

В Министерстве юстиции Латвии подготовили инструкцию для родителей. Первая рекомендация — сотрудничать с местными социальными службами. «Любая пассивность со стороны родителей расценивается как нежелание решать проблемы ребенка», — добавила Зиемеле.

Кроме того, родителям советуют не полагаться на свои знания иностранных языков. «Присутствие переводчика в тяжелых процессах обязательно. Иногда люди подписывают документы, которые не хотели», — подчеркнул Айвар Красноголовс, председатель Рижского сиротского суда.

В министерстве указали, что для латвийских структур важно скорее вернуть ребёнка в семью или обеспечить его возвращение на родину к родственникам. Поэтому попавшие в беду родители должны как можно скорее извещать о случившемся консульские службы и посольства в зарубежных странах.