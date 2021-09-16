Тегеран, 16 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. «Спутником Лайт» в ближайшее время начнут прививать в Иране, сообщает 16 сентября ISNA.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Как рассказал глава штаба по борьбе с коронавирусом в Тегеране Алиреза Зали, у однокомпонентной российской вакцины «меньше побочных эффектов, чем у других препаратов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник Лайт» получил одобрение на применение в Иране накануне, 15 сентября.