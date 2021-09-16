Новосибирск, 16 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Ни одно крупное промышленной предприятие Новосибирской области за время пандемии не прекратило свою работу. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего более 70 промышленных предприятий Новосибирской области уже прошли коллективную вакцинацию от коронавируса.

В настоящее время в Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и десять мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.