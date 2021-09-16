Рига, , 16:25 — REGNUM Агентство государственного обеспечения Латвии заключило договор с местной фирмой Bref на закупку партии колючей проволоки для границы с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Латвии.

Колючая проволока

Общая стоимость партии составила 488 400 евро, а фирму выбрали по итогам конкурса. В ближайшие дни начнется строительство забора протяженностью 37 километров на латвийско-белорусской границе.

Государственный секретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов сообщил, что в данный момент ведомство ищет фирму, которая поставит забор.

«Сейчас идет опрос о цене на установку. Кабинет министров 10 августа выделил 1,7 млн евро для 37 км. Поэтому в случае, если по итогам опроса предоставленного финансирования будет недостаточно, конечно, проинформируем об этом отдельно Кабинет министров», — отметил госчиновник.

По сообщению местного портала rus. lsm.lv, на складе дорожно-строительной компании Igate хранится 30-километровый, готовый к установке забор. Забор на основании договора, заключенного с Погранохраной Латвии в 2019 году, был подготовлен к установке на границе с Россией, но работы отменили.

Это произошло после того, как в 2019 году Бюро внутренней безопасности Латвии задержало тогдашнего руководителя погранохраны Нормундса Гарбарса по подозрению в возможных нарушениях при обустройстве латвийско-российской границы.

Фирма Igate готова установить забор на границе с Белоруссией, однако, по утверждениям его руководство, в Погранохране Латвии никак не реагируют на предложение фирмы.