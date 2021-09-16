В Польше проходят переговоры представителей минздрава с протестующими
Варшава, 16 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. 16 сентября в Центре общественного партнерства «Диалог» в Варшаве проходят переговоры представителей министерства здравоохранения (при участии его главы Адама Недзельского) с активистами Профсоюза медицинских работников Польши, которые протестуют за увеличение заработной платы работникам здравоохранения. Об этом сообщает Polskie Radio.
Сообщается, что активисты профсоюза предъявят руководство минздрава восемь требований, касающихся заработной платы и социального положения медицинских работников.
Мероприятие является отложенным по причине того, что протестующие медработники сначала не согласились на данный формат, требуя присутствие премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Однако позже согласились на формат переговоров с главой минздрава.
Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября у входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медицинских работников Польши установил «палаточный городок». В нем уже несколько дней проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим. Министр здравоохранения республики 14 сентября предложил им сесть за стол переговоров.