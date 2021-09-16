Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Петербурге учащиеся почти 50 классов общеобразовательных школ ушли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом 16 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По данный ведомства на 16 сентября, на удалённый формат временно переведены 49 классов в 32 школах.

«Семь групп в шести детских садах временно закрыты. Рост вызван сезонным ОРВИ», — пояснил в комитете.

Напомним, в начале текущей рабочей недели в Петербурге на дистанте находился 21 класс.