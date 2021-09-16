Варшава, 16 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время своего выступления в Сейме республики, состоявшемся 16 сентября, рассказал о подготовке к четвертой волне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Важнейшим оружием в борьбе с коронавируса является прививка. Мы очень надеемся, что пугающие цифры новых заражений и смертей подстегнут вакцинироваться тех, кто еще не сделал этого», — заявил Краска.

Замминистра рассказал, что вводить социальные и экономические ограничения в Польше планируют при условии, если число новых заражений в сутки превысит 1 тысячу случаев, и такое положение дел продлится как минимум семь дней.

«Вероятные ограничения будут вводиться на региональном уровне. Мы разделим поветы на зеленую, желтую и красную зону в зависимости от эпидемиологической ситуации. И меры там будут предприниматься соответствующие. Единых правил для всей страны, как было во время первой волны пандемии, не будет», — заявил чиновник.