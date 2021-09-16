Бердск, Новосибирская область, 16 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Бердске на базе лицея №6 в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» открылся стационарный детский технопарк «Кванториум». Это первая в Новосибирской области образовательная инновационная площадка, которая будет работать на базе школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Школьный технопарк открылся в Бердске

«Прежде создавались только региональные «Кванториумы». А вот школьный технопарк появился в регионе первый в Бердске. И это действительно замечательное начало. Освоение предложенных программ будет способствовать тому, чтобы накапливался опыт, и в дальнейшем эта площадка помогала подготовиться к поступлению в техникум или вуз, выбрать любимую профессию. Поэтому для вас открылись большие возможности, используйте их», — прокомментировал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

По словам главы Бердска Евгения Шестернина, открывшийся в лицее №6 детский технопарк будет работать в целом на весь город.

В 2021—2022 году «Кванториум» планирует охватить порядка пятисот юных бердчан. В 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» ещё один школьный технопарк «Кванториум» откроется в школе № 9 г. Искитима.