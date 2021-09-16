Джакарта, 16 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Мексике заявил, что торговля между странами выросла на 22% на фоне пандемии, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«В экономической сфере, несмотря на пандемию, с начала до середины 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 22%», — заявил посол Индонезии в Мексике Чеппи Вартоно.

Посол также подчеркнул важность сотрудничества для восстановления и укрепления экономик двух стран, чтобы оправиться от воздействия пандемии.

Кроме того, Мексика поддержит председательство Индонезии в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 43 484 971 человек, или 20,8% населения страны.