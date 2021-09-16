Гонконг, Китай, 16 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Недорогой портативный тест, который может с высокой точностью определить всего за пять минут наличие антител к коронавирусу, разработали исследователи из Гонконгского политехнического университета. Об этом сообщает AMNA 16 сентября.

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В ходе теста анализируется образец крови или слюны, которая помещается на транзисторы из золота и вставляется в небольшую пластиковую полоску. При обнаружении антител IgG генерируются электрические сигналы, которые затем считываются легким портативным устройством, подключенным через Bluetooth к мобильному телефону. Вся процедура занимает не более пяти минут, и тест может «поймать» даже низкие уровни антител.

Если тест окажется успешным, исследователи будут добиваться разрешения на продажу теста по цене менее доллара за штуку.