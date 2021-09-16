Новосибирск, 16 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1666 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 132 человека, на ИВЛ — 17 пациентов», — уточнил оперштаб.

По данным на утро, 15 сентября, в отделениях реанимации находились 135 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 445 786 тестов на коронавирус.