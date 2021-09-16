Стокгольм, 16 сентября 2021, 16:02 — REGNUM 16 сентября партийный дистрикт «Социал-демократов» в шведском Кальмаре проголосовал за выдвижение кандидатуры министра финансов страны Магдалены Андерссон на пост лидера партии. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Pixabay.com

«Она обладает очень обширными политическими компетенциями и будет крайне хорошим председателем партии», — заявил председатель «Социал-демократов» в Кальмаре Андерс Хенрикссон в интервью радиостанции P4 Kalmar.

Большинство из 26 партийных дистриктов «Социал-демократов» уже выдвинули свои кандидатуры в преддверии съезда 3−7 ноября, где Стефан Лёвен уйдет в отставку. Особо подчеркивается, что во всех местных отделениях «Социал-демократов» предпочтения получила Андерссон.

Ни один другой дистрикт «Социал-демократов» пока не выдвинул любого другого кандидата. В то же время официально Андерссон не изъявила желание стать лидером партии.