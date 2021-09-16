Стокгольм, , 16:02 — REGNUM 16 сентября партийный дистрикт «Социал-демократов» в шведском Кальмаре проголосовал за выдвижение кандидатуры министра финансов страны Магдалены Андерссон на пост лидера партии. Об этом сообщил новостной портал Omni.

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«Она обладает очень обширными политическими компетенциями и будет крайне хорошим председателем партии», — заявил председатель «Социал-демократов» в Кальмаре Андерс Хенрикссон в интервью радиостанции P4 Kalmar.

Большинство из 26 партийных дистриктов «Социал-демократов» уже выдвинули свои кандидатуры в преддверии съезда 3−7 ноября, где Стефан Лёвен уйдет в отставку. Особо подчеркивается, что во всех местных отделениях «Социал-демократов» предпочтения получила Андерссон.

Ни один другой дистрикт «Социал-демократов» пока не выдвинул любого другого кандидата. В то же время официально Андерссон не изъявила желание стать лидером партии.