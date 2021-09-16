Стокгольм, 16 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Правительство Швеции предложит вакцину от COVID-19 всем гражданам страны старше 12 лет. Об этом 16 сентября объявил премьер-министр страны Стефан Лёвен в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

Yarregion.ru Вакцина

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«Вакцина будет доступна детям в возрасте от 12 до 15 лет», — заявил Лёвен

Вакцинация подростков в стране начнется после осенних каникул в ноябре. Оставшиеся недели будут использованы для того, чтобы регионы подготовились наилучшим образом к ожидаемому наплыву желающих.

По словам генерального директора Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохана Карлссона, причиной решения является польза вакцинации для самих детей, поскольку они могут серьезно заболеть. Выступая вместе с Лёвеном, он подчеркнул, что это случается крайне редко, но ведомство все равно считает, что подростков следует обезопасить от COVID-19.