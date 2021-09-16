Хельсинки, 16 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Власти Финляндии не планируют спешить с открытием границ с Россией и хотят продлить до середины октября текущего года ограничения на въезд из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 сентября сообщило министерство внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

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Как отметили в МВД Финляндии, эпидемия COVID-19 продолжается. Охват вакцинированных в стране недостаточен, из-за чего может возникнуть большая нагрузка на медицинскую систему. Ввиду чего в ведомстве видят необходимость продлить существующий запрет на въезд в страну как минимум до 10 октября 2021 года.

Отметим, в настоящее время решение об ограничении на въезд в Финляндию действует до 19 сентября. По данным издания Yle, за последние две недели в стране было зафиксировано 126 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч жителей. Индекс репродукции вируса находится на уровне 0,7−0,9. Это означает, что число заражений идет на спад.

В Финляндии полностью вакцинировано 63,9% жителей страны старше 12 лет. Одной дозой привито в этой категории граждан около 83%. Касательно всего населения эти цифры составляют 56,2% и 72,9%, соответственно. Всего власти Финляндии планируют привить 80% населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 октября 2021 года Финляндия расширит прием визовых заявлений в России. С этого дня визовые центры начнут принимать заявления от тех, кто хочет въехать в эту страну с деловой целью, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, ранее выданная Финляндией на срок не менее двух лет.