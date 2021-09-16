Москва, 16 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Около 3 млрд рублей будет дополнительно направлено на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом. Об этом 16 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава правительства отметил, что медицинские работники, заботясь о своих пациентах, иногда заболевают сами.

«Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от COVID-19», — сказал он.

Ранее в 2021 году на эти цели, напомнил Мишустин, правительство уже направило 12,5 млрд рублей.

«И сегодня выделим еще почти 3 млрд рублей», — отметил премьер-министр. Он также обратил внимание, что выплаты получают не только врачи, но также младший и средний медперсонал.