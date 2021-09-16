Москва, , 15:51 — REGNUM ИА REGNUM 13 сентября опубликовало материал «Белорусский союз туроператоров против договорённостей Путина и Лукашенко», который привлёк внимание руководства организации, о которой в нём идёт речь. На имя главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова поступило обращение директора Республиканского союза туристических организаций (Белоруссия) Александра Копанева, который потребовал опубликовать его на сайте агентства. ИА REGNUM публикует обращение Копанева и свой ответ на него.

Уважаемый Модест Алексеевич!

На портале «Регнум» 13 сентября была размещена публикация «Белорусский союз туроператоров против договорённостей Путина и Лукашенко», которая является вольной трактовкой материала, размещенного на ресурсе РСТО «27-ая «дорожная карта»: как будут «интегрироваться» российский и белорусский туризм?».

Республиканский Союз туристических организаций считает ваш материал некорректным, неприемлемым и грубо нарушающим общий смысл нашей публикации.

Заголовок и содержание комментария, размещенного на вашем портале, не соответствуют ни смыслу, ни тону статьи РСТО.

В публикации РСТО нигде не сказано, что Республиканский Союза туристических организаций «против договоренностей Путина и Лукашенко». Мы не видим содержания договоренностей, о чем прямо указывается в нашей статье, поэтому не можем быть «за» или «против». РСТО лишь высказывает свои профессиональные пожелания по поводу того, какими могут быть процессы унификации и гармонизации в сфере туризма России и Беларуси.

Ваша публикация явно направлена на конфронтацию и обострение ситуации, связанной с интеграцией туристических законодательств двух независимых стран, и не способствует спокойной экспертной работе в этой сфере.

Республиканский Союз туристических организаций требует разместить это опровержение на вашем портале, надеемся на понимание и быстрое реагирование.

С уважением Директор Республиканского Союза туристических организаций Александр Копанев.

Ответ ИА REGNUM:

Директор белоруской общественной организации «Республиканский союз туристических организаций» Александр Копанев усмотрел в публикации ИА REGNUM «Белорусский союз туроператоров против договорённостей Путина и Лукашенко» от 13 сентября 2013 года вольную трактовку заявления данной организации, опубликованного в тот же день на сайте РСТО.

В соответствии с российским законодательством СМИ имеют право на трактовку фактов. Такое же право гарантировано журналистам международными правовыми обязательствами Российской Федерации.

А. Копанев назвал опубликованный ИА REGNUM материал «некорректным, неприемлемым и грубо нарушающим общий смысл» публикации РСТО, неотъемлемой частью которой является комментарий, который сделал председатель правления указанного союза Руслан Сегенюк.

Такое заявление А. Копанева является вольной трактовкой результата журналистского труда и реализации свободы слова, гарантированной Конституцией Российской Федерации.

А. Копанев жалуется на отсутствие у него видения содержания договорённостей, ссылка на которые содержится как в публикации ИА REGNUM, так и в публикации РСТО от 13 сентября 2013 года. При этом А. Копанев игнорирует публикации официальных сайтов президента и правительства Российской Федерации, в которых представлены сведения о содержании достигнутых 9 сентября в Москве договорённостей на президентском уровне, оформленных также 10 сентября в Минске на уровне правительственном.

Специально для облегчения поиска соответствующей информации ИА REGNUM ведёт сюжет «Союзное государство России и Белоруссии», активная ссылка на который содержится в вышеупомянутой публикации информагентства. Более подробную информацию о содержании заинтересовавших РСТО интеграционных договорённостей могут предоставить компетентные госорганы Белоруссии, участвовавшие в процессе, в соответствии с действующим законодательством. Очевидно, РСТО и лично Р. Сегенюк поспешили опубликовать свои комментарии до того, как получили соответствующие разъяснения, если они за ними обращались.

Сотрудники ИА REGNUM публикуют собственные выводы на основании фактов, исходя из имеющейся информации о содержании упомянутых документов, а также публикации на сайте РСТО с изложенными в ней оценочными суждениями.

Таким образом, оценочные суждения А. Копанева по поводу направленности публикации ИА REGNUM «Белорусский союз туроператоров против договорённостей Путина и Лукашенко» от 13 сентября 2013 года приняты во внимание и расценены как неправомерные, грубо искажающие журналистский взгляд на событие, основанные на домыслах и содержащие признаки клеветы.