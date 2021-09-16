Джакарта, 16 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. За сутки в Индонезии выявили 3145 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 16 сентября в Индонезии подтвердили 4 181 309 носителей коронавируса.

По данным министерства здравоохранения страны, за сутки побороть коронавирус смогли 14 633 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 3 968 152 гражданина Индонезии.

За сутки эпидемия унесла жизни 237 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 139 919 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину против коронавируса в столице Индонезии Джакарте получили 10 143 670 человек.

Подробнее в материале:Вакцину против коронавируса в столице Индонезии получили 10 млн человек