На Среднем Урале подтвердили ещё 508 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 508 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Хотя 14 сентября число ежесуточно регистрируемых ковид-пациентов снизилось до 498, 15 и 16 сентября количество новых носителей коронавируса вновь превысило 500 человек. Всего подтверждено 131 725 случаев заражения с начала пандемии.
137 новых ковид-пациентов — из Екатеринбурга, ещё 371 — из других муниципалитетов.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ввели ограничения на одновременное количество участников «Кросса наций».