Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга показала видеозапись конфликта, в ходе которого водитель социального такси ударил пожилую пассажирку с инвалидностью. Мужчина был недоволен тем, что женщина долго шла к машине. Видео с камеры наружного наблюдения в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опубликовали 16 сентября.

PrtScr видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО Водитель соцтакси который ударил пенсионерку-инвалида в Петербурге

Отметим, что о произошедшем стало известно и в Смольном, где после нападения на пассажирку соцтакси, обслуживающего людей с инвалидностью, поспешили отказаться от услуг этого оператора такси. В настоящий момент комитет по социальной политике Петербурга совместно с СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» по факту случившегося проводит проверку.

«Поведение водителя считаем некорректным и требующим официальных извинений. По данным компании (ООО «Такси Блюз»), которая выполняла заявку на специальное транспортное обслуживание, водитель уволен. До окончания проверки передача заявок по социальному такси в ООО «Такси Блюз» приостановлена», — рассказали ИА REGNUM в комитете по соцполитике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 15 сентября у городской поликлиники №38 в центре Петербурга 50-летний водитель социального такси избил 70-пассажирку. После того как за женщину заступились очевидцы, он напал на одного из них, тоже женщину. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу организована и проводится доследственная проверка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.