Тбилиси, 16 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бежавший на Украину, приедет на родину, то ничто не сможет помешать посадить его в тюрьму. Об этом 16 сентября сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передаёт «Общественное телевидение».

European People's Party Михаил Саакашвили

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать последние видеообращения бывшего президента, размещённые в соцсети Facebook.

«Призывы Саакашвили, этого наркомана, несерьезного человека… Если вы видели и вчера, если вы понаблюдаете, любой начинающий полицейский узнает, что он был под воздействием наркотиков, слушайте и смотрите», — сказал Гарибашвили.

Он также назвал Саакашвили «трусом» и выразил сомнение, что тот на самом деле решиться вернуться в Грузию.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», где граждане покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать досрочных выборов в парламент. Саакашвили заявил, что приедет к выборам, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение». Он также попросил поддержки у военных ВС Грузии.