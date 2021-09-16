Казань, 16 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В казанском театре кукол «Экият» 16 сентября прошла официальная церемония открытия Всероссийского турнира по плаванию «Победим вместе» среди лиц с синдромом Дауна. Сопровождалось мероприятие театральным представлением. Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет из 31 региона страны, сообщает пресс-служба мэрии.

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Турнир проходит в Казани в третий раз. Состязания запланированы в плавательном бассейне «Акчарлак» с 17 по 20 сентября. По итогам каждого дня будет награждение победителей.

Также в рамках турнира пройдет встреча мам с руководителями некоммерческих предприятий. В последний соревновательный день в казанском зооботсаду для участников организуют праздник с дискотекой.

ИА REGNUM ранее сообщало, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение.

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