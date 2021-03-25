Казань, , 13:22 — REGNUM Детская инклюзивная киношкола «Титры» начала работать в столице Татарии. Бесплатное обучение в ней смогут пройти дети с нарушениями слуха и функций опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 17 лет и их сверстники, не имеющие ограничений по здоровью.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии, на занятиях ребятам будут преподавать актерское мастерство, сценическую речь, пластику и мимику, а также познакомят с работой режиссера и оператора, обучат искусству монтажа. Уроки с 23 марта проходят дважды в неделю в двух возрастных группах: с 7 до 12 лет и с 13 до 17 лет.

Инклюзивная киношкола «Титры» работает с использованием гранта президента РФ. Организаторами проекта выступают центр содействия реализации социально-культурных благотворительных проектов «Филантроп» и татарстанское отделение межрегиональной общественной организации «Православная молодежь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по итогам 11 месяцев 2020 года впервые признаны инвалидами среди взрослого населения 12 676 человек и 1 435 детей.

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