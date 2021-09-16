Москва, 16 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,2%, отступая до $75,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«15 сентября нефть на информации о сокращении запасов в США, вызванных перебоями поставок из Мексиканского залива и замедлением работы портов из-за тропических штормов, с ходу смогла не только преодолеть рубеж $75, но и взлететь выше $76 за баррель Brent.

И лишь после этого страх взял верх над жадностью и на волне фиксации прибыли котировки черного золота откатились назад. Но теперь уровень $75 уже выступает поддержкой, и в первой половине дня «быки» даже предпринимали попытки возобновить наступление.

Однако пока позитивной для рынков информации не хватает для продолжения ралли. Даже спотогвые цены на газ в Европе после длительного роста взяли некоторую паузу. США на заимообразной основе поставляют нефть на НПЗ из стратегических запасов, чтобы снизить нехарактерный для осеннего периода дефицит бензина и дистиллятов.

Понятно, что это временная мера и позже нефтепереработчикам придется наращивать закупки вдвое, чтобы покрыть задолженность.

Но пока сырьевые цены, в том числе и большинство металлов, взяли паузу. Дальнейшую динамику торгов могут определить сегодняшние макростатистические данные из США», — считает эксперт.

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