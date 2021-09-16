Москва, 16 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Резолюция, принятая Европарламентом, говорится о том, что Запад все равно не признает выборы в России, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Выборы ещё не прошли, а не признавать их уже готовятся. Это говорит о том, что не имеет значения, как пройдет голосование, будут или нет нарушения, мы можем из кожи вон лезть — результаты всё равно не признают», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Он напомни, что в Конституции России четко закреплен приоритет национального права, и нет необходимости оглядываться на ЕС.

«Нравиться Западу мы будем только в том случае, если разоружимся, отдадим все ресурсы и примем статус покорного сателлита, стоящего на коленях. Все иные сценарии неминуемо ведут к критике и шантажу. Это мы уже проходили в 90-е и повторять этот опыт не будем», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, утвержденный в Европарламенте, содержит положение о необходимости стран ЕС «быть готовыми» не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму.