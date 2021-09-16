Москва, 16 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Решение Австралии отказаться от французских субмарин на фоне заключения партнёрства Великобританией и США напомнило российскому МИД ситуацию с авианосцами «Мистраль». Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала 16 сентября в телеграм-канале.

Универсальные десантные корабли типа «Мистраль»

Австралия, вступив в трёхстороннее оборонное соглашение AUKUS, заявила об отказе от контракта с французской компанией Naval Group. Договор предполагал строительство для Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda за $56 млрд. Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину».

Захарова напомнила, что в 2015 году Франция отменила сделку с Россией, хотя должна была поставить ей два вертолетоносца типа «Мистраль». Парижу, предположила она, должно быть привычно разрывать контракты.

«Откуда гнев и горечь?» — написала Захарова. «Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании нового партнерства AUKUS главы Австралии, Великобритании и США объявили 15 сентября. В рамках этого партнёрства Австралии помогут построить подводный флот.

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