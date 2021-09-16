Афины , 16 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В правительстве Греции довольны высоким уровнем вакцинации среди студентов, преподавателей и административного персонала университетов. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 16 сентября.

Вакцинация

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«Образованное поколение, люди науки и исследований показывают нам путь и дают нам яркий пример. Их ответственный ответ подчеркивает, что они хотят возобновления работы университетов с очной посещаемостью, и мы полны решимости поддержать их, и чтобы это произошло немедленно с первой недели занятий в университете», — добавил он.

Представитель правительства отметил, что греческое общество понимает: существует не только план безопасного преодоления последствий многочисленных кризисов, но и общий план повышения уровня жизни граждан с упором на молодежь, средний класс и окружающую среду.