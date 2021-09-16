Таллин, 16 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Подготовку ко второму этапу строительства новой инфраструктуры границы с Россией начал эстонский Центр управления государственными лесами. Об этом 16 сентября рассказал глава юго-восточного региона Центра управления государственными лесами Эстонии Кристо Кокк, его слова приводит портал ERR.

Граница

Как отметил Кокк, сотрудник возглавляемого им центра в настоящее время приступили к прореживанию леса участке эстонско-российской границы между деревнями Цереби и Вымморск.

При этом он уточнил, что вырубка леса и фрезеровочные работы должны быть завершены к январю следующего года.

«Работу облегчает тот факт, что сама временная контрольная линия проходит через пастбища и пашни, а крупных водоемов, как это было на первом этапе строительства границы, на этот раз не будет», — отметил Кокк.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на электроэнергию в Эстонии на бирже стран Северной Европы Nord Pool выросли в понедельник, 13 сентября, почти до 135 евро за мегаватт/час.