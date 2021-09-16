Киев, 16 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу «Первый независимый» внеплановую выездную проверку структуры собственности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Об этом говорится в сообщении совета от 16 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что решение связано с обращением Службы безопасности Украины.

В документах, которые предоставили национальному совету, владельцем телеканала со 100% долей указано ООО «Медиахолдинг новости». Вместе с тем, по информации лицензиата, этой компанией владеют сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. Таким образом, делает вывод ведомство — фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной.

Напомним, что оппозиционный телеканал «Первый независимый» создан в феврале нынешнего года бывшими работниками телеканалов, в отношении которых были введены санкции — ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Вместе с тем, по решению СБУ, телеканал не допущен в телеэфир Украины. Ранее власти Украины заявили о том, что через суд будут требовать отзыва лицензии у еще одного оппозиционного телеканала «НАШ», который пока имеет возможность вещать в эфире.