Киев, , 07:27 — REGNUM Власти Украины отключили телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами закрытых каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом они сообщили 26 февраля в выпуске новостей на платформе YouTube.

«Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал «Перший Незалежний» был отключен от вещания через час после начала эфира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что провайдеры заблокировали работу телеканала по требованию Службы безопасности Украины, несмотря на соглашения и договоры. Журналисты «Первого Независимого» призвали киевские власти прекратить расправу над неугодными СМИ и договорились обжаловать незаконные действия.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый телеканал получил лицензию на работу ещё в январе 2019 года — то есть, более двух лет назад. Журналисты попытались возобновить вещание на новой площадке после закрытия «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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