Белгород, 16 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Белгородской области 16 сентября выявлено 160 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 215 пациентов, зарегистрировано семь летальных исходов. На вакцинацию от записались 988 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 51 469 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 45 564 человека, из них 215 выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах 1 648 пациентов, амбулаторно — 3 178 жителей, на самоизоляции находятся 13 198 белгородцев.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 079 человек.

Полный курс иммунизации в регионе прошли 681 035 жителей. всего на вакцинацию от COVID-19 записался 735 571 доброволец.