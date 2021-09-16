Москва, 16 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В РФ продолжает расти неудовлетворенность спроса на говядину и баранину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены на мясо

«В настоящее время речь идет в основном только о восстановлении прежних объемов производства свинины и мяса птицы на фоне значительного сокращения производства таких видов мяса, как говядина и баранина, неудовлетворенность спроса на которые постоянно увеличивается. При этом высокими темпами растет спрос на российскую говядину в других странах, в частности в Китае, которые предлагают более привлекательные цены. Экспорт говядины из России задерживается только с помощью оградительных мер со стороны правительства РФ, а не за счет увеличения производства, — сказал Рамазанов. — Однако можно ожидать некоторое замедление роста цен на свинину и мясо птицы. Цены на говядину и баранину будут иметь устойчивую тенденцию роста, замедление роста их цен можно ожидать только в случае вмешательства правительства РФ в регулирование рынка этих продуктов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамазанов усомнился в прогнозах Минсельхоза РФ о стабильности цен на молоко и мясо.