Москва, 16 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ растет рынок автокредитования, связана с политикой дилеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявила доцент кафедры финансового рынка РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала данные о 60-процентном росте данного рынка.

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«Действительно наблюдается рост автокредитования. Причинами такой тенденции видится то, что автодилеры предлагают интересные условия по покупке и кредитованию. Одновременно, если ранее с каждым кварталом прирост в стоимости был достаточно ощутим, то в течение 2021 года цены довольно стабильны. Единственное, что чаще всего покупателям приходится ждать автомобиля, поскольку в наличии не так много вариантов», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году интерес российских граждан к автокредитам достиг исторического максимума.