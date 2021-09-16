Москва, 16 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. К 2030 году на Дальнем Востоке должны открыться четыре тысячи предприятий и появиться 300 тысяч рабочих мест, для этого необходимо привлечь 11 трлн рублей инвестиций. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью ИА REGNUM.

Minvr.gov.ru На Дальнем Востоке

По его словам, инвесторы уже заключили более 2600 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей, по факту проинвестировано 2 трлн рублей. Это позволило создать 82 тысячи новых рабочих мест за пять лет существования преференциальных режимов, отметил спикер.

Как отметил министр, речь идет о проектах с господдержкой, «причем, без учета таких масштабных проектов как, космодром Восточный и город Циолковский и ряда других».

«Создание новой экономики Дальнего Востока — это современный подход к развитию соответствующих регионов, который отличается от советского. Раньше страна расходовала ресурсы, чтобы на отдаленные территории народ завезти, а не привлечь, потому что в советское же время «экономика на Дальнем Востоке была вторичной, стране нужна была застава, ускоренное освоение природных ресурсов, промышленность вне досягаемости бомбардировщиков потенциального противника», — подчеркнул Алексей Чекунов.

Он считает, что сегодня задача государства — не «удержать» или «остановить отток» людей из дальневосточных регионов, а сделать эти территории более привлекательными, перспективными, интересными и комфортными для жизни. «Никто забором Дальний Восток обносить не собирается», — подчеркнул спикер.