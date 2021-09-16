Ереван, 16 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6049 исследований на коронавирус, из которых 764 дали положительный результат. Об этом 16 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 251 323 носителя коронавируса. Из них 234 416 справились с инфекцией, в том числе 323 — за последние сутки. Умерли в республике 6258 пациентов с COVID-19, из которых 21 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5622 тестов на коронавирус 756 были с положительным результатом. 389 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 23 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении в последние дни начался рост числа выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом.