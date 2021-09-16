Москва, 16 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Дмитрий Доев приступил 10 сентября к исполнению обязанностей генерального директора группы «ВИС». Решение о назначении его на должность руководителя головной компании холдинга принял совет директоров группы «ВИС».

Группа «ВИС» Генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев

Как отметили в пресс-, службе компании, решение о привлечении к руководству операционной деятельностью одного из известных российских топ-менеджеров принято в рамках стратегии долгосрочного развития и усиления управленческой команды. В начале 2000-х Доев возглавлял производственную фирму «ВИС» (ныне строительный дивизион холдинга), позже занимал руководящие должности в структурах Газпрома, где отвечал за создание холдинговой компании по ремонту и обслуживанию объектов газовой инфраструктуры, в которой работает около 20 тысяч специалистов. Под его руководством были консолидированы ремонтные активы Газпрома, выстроены единые управленческие и технологические процессы.

«Назначение на должность руководителя головной компании холдинга Дмитрия Доева отвечает стоящим сегодня задачам развития, — рассказал председатель совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров. — В холдинге сформировано шесть профильных дивизионов, выделены десятки дочерних компаний, бизнес расширяется географически, мы входим в новые для себя отрасли. Дмитрий Витальевич известен как один из эффективных руководителей, имеющих опыт выстраивания сложных бизнес-процессов и успешного управления холдинговыми компаниями. Мы давно знакомы и уже некоторое время вели переговоры о его возможности присоединиться к нашей команде».

В середине августа 2021 г. Группа «ВИС» подтвердила кредитный рейтинг на уровне A (RU) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и получила новый рейтинг ruA с прогнозом «стабильный» от рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики отмечали высокий уровень организации корпоративного управления и проработки стратегии.

Ожидается, что новый генеральный директор группы «ВИС» сосредоточится на повышении качества управления, минимизации строительных и других производственных рисков, разработке и внедрении новых корпоративных стандартов операционной деятельности вертикально-интегрированного холдинга.

«Сегодня группа «ВИС» является одним из лидеров инфраструктурного рынка России. Усиление команды топ-менеджмента позволит эффективно обобщать проектный опыт разных дивизионов, аккумулировать, обрабатывать и применять его в новых инвестиционных инициативах холдинга», — отметил член совета директоров Сергей Ромашов.