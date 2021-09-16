Тбилиси, 16 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от COVID-19 в Грузии за полгода прививочной кампании прошли 660 832 человек, что составляет около 17,7% общего числа жителей страны или 23,1% от взрослого населения. Информацию об этом 16 сентября обнародовал Национальный центр контроля заболеваний (NCDC).

Вакцина

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По данным ведомства, в стране было сделано 1 589 024 прививок от COVID-19. Из них 25 150 — в течение последних суток. Первую дозу получили более 928 тыс. человек или 32,5% от взрослого населения.

Напомним, в Грузии вакцинация населения от COVID-19 началась 15 марта. В минздраве ранее сообщали, что к концу года планируется привить 60% взрослого населения или около 1,3 млн человек. С 13 сентября для всех, кто привился, ежедневно проходит розыгрыш денежной лотереи.