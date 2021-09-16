Куала-Лумпур, 16 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Малайзии заявили о 144 беременных женщинах, умерших из-за осложнений, вызванных COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Pxhere.com Беременная

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В марте и июле 2021 года коронавирус обнаружили у 5636 беременных женщин в Малайзии.

В Малайзии отметили, что все скончавшиеся женщины не прошли вакцинацию против коронавируса. На сегодняшний день общее количество беременных, получивших вакцину, достигло 152 026.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 22 тысячи.